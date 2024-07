Devisen: Euro gibt zeitweise Kursgewinne wieder ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag zeitweise Kursgewinne wieder abgegeben. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0817 US-Dollar. Der Euro lag so auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0824 (Mittwoch: 1,0800) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9238 (0,9259) Euro.

Der US-Arbeitsmarktbericht hatte den Dollar vorübergehend belastet. Es gab erneut Signale für eine schrittweise Abkühlung. Im Juni wurden zwar mehr als 200.000 Arbeitsplätze geschaffen. Die Entwicklung fiel in den beiden Monaten zuvor allerdings deutlich schwächer aus als bisher bekannt. Die Arbeitslosenquote stieg auf niedrigem Niveau an und erreichte den höchsten Stand seit Ende 2021. Die Löhne legten weniger zu als zuletzt.

Nach schwachen Auftragsdaten enttäuschten am Morgen auch Produktionszahlen aus der deutschen Industrie. Im Mai ging die Gesamtherstellung im Monatsvergleich so stark zurück wie seit Ende 2022 nicht mehr. "Eine weitere Hiobsbotschaft von der Industrie", kommentierte Ökonom Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg. "Es scheint, als sei eine Wende zum Besseren weiter entfernt denn je." Auch Industriedaten aus Frankreich und Spanien enttäuschten.

Das britische Pfund reagierte mit leichten Kursgewinnen auf den klaren Sieg der Labour-Partei bei der Unterhauswahl. Schon im Vorfeld wurde mit einer Niederlage der Tories gerechnet. Viele Stimmen gingen an die rechtspopulistische Partei Reform UK, deren Vorsitzender Nigel Farage einst den Brexit maßgeblich vorangetrieben hatte.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84613 (0,84663) britische Pfund, 174,06 (173,84) japanische Yen und 0,9730 (0,9717) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 2382 Dollar gehandelt. Das waren etwa 26 Dollar mehr als am Vortag./jsl/he