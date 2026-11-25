FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch etwas gefallen. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0948 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte der Euro noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0935 (Dienstag: 1,0963) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9144 (0,9121) Euro.

Die starken Kursverluste an den US-Aktienmärkten sorgten nicht für große Ausschläge am Devisenmarkt. Schließlich leidet der Dollar darunter, dass Anleger aus dem Ausland Kapital vom US-Aktienmarkt abziehen. Andererseits gilt der Dollar als sicherer Hafen, der von Unsicherheit profitiert.

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Konjunkturdaten sprachen tendenziell für den Dollar. So ist die Wirtschaft der USA im dritten Quartal stärker gewachsen als zunächst ermittelt. Zudem stieg der von der US-Notenbank bevorzugte Preisindex PCE im Jahresvergleich um 3,8 Prozent. Die Notenbank strebt lediglich eine Rate von zwei Prozent an. An den Finanzmärkten wird fest mit einer Leitzinserhöhung im Dezember gerechnet.

In Deutschland hingegen fiel das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal schwächer als zunächst ermittelt aus. Allerdings gilt auch in der Eurozone eine Leitzinsanhebung im Dezember als sicher.

Der Euro steht seit Anfang September unter Druck. Am Montag war der Kurs zeitweise auf 1,0881 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit April 2025 gefallen. Im bisherigen Jahresverlauf sank der Wert des Euro zum Dollar um knapp sieben Prozent.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83730 (0,83700) britische Pfund, 174,22 (174,39) japanische Yen und 0,9085 (0,9183) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 3.451 Dollar. Das waren rund 105 Dollar weniger als am Vortag./jsl/mis