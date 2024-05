Devisen: Euro gibt zum US-Dollar nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag schwächer tendiert. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0845 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Der am Vortag markierte zweimonatige Höchststand zum Dollar liegt aber nicht weit entfernt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0866 Dollar festgelegt.

Werbung

EUR/USD und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/USD mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Der Euro gab nach, während der Dollar zu vielen Währungen zulegte. Marktteilnehmer verwiesen auf rückläufige Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed. Nachdem in dieser Woche eine schwächere Teuerung für etwas raschere Zinssenkungen gesprochen hatte, ist dieser Effekt mittlerweile wieder fast vollständig verpufft. Im Gegenzug konnte der Dollar zulegen.

Inflationsdaten aus der Eurozone brachten am Vormittag keine Überraschung. Im April stagnierte die Teuerung bei 2,4 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat in einer zweiten Schätzung bestätigte. Die Kerninflation ohne Energie und Nahrungsmittel ging dagegen zurück. Wegen der tendenziell rückläufigen Inflation werden von der EZB Zinssenkungen erwartet, eine erste bereits im Juni.

EZB-Direktorin Isabel Schnabel kann sich eine erste Lockerung im Juni vorstellen. Zugleich dämpfte sie aber die Erwartungen für den anschließenden Kurs. Eine zweite Zinssenkung gleich im Juli sei keine ausgemachte Sache, sagte Schnabel der japanischen Wirtschaftszeitung Nikkei.

In den USA wird am Nachmittag nur ein Frühindikator erwartet, der bereits bekannte Stimmungswerte zusammenfasst. Aus den Reihen der Notenbank Federal Reserve melden sich jedoch einige Redner zu Wort./bgf/jsl/jha/