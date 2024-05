Devisen: Euro gibt zum US-Dollar nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch moderat nachgegeben. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0845 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch auf 1,0882 Dollar festgelegt.

Unter Druck geriet der Euro nach der Veröffentlichung von Inflationsdaten aus den Bundesländern. Diese zeigten am Vormittag für den Berichtsmonat Mai einen gedämpften Preisauftrieb im Monatsvergleich. Die Zinssenkungserwartungen an die EZB wurden daher etwas ausgebaut, was den Euro belastete. Um 14 Uhr werden die Zahlen für Deutschland erwartet.

In den USA veröffentlicht die Zentralbank Federal Reserve am Abend ihren Konjunkturbericht Beige Book. Anders als im Euroraum zeichnet sich in den USA derzeit keine rasche geldpolitische Lockerung ab. Grund ist die hartnäckige Teuerung in den Vereinigten Staaten./bgf/jsl/jha