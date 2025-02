Devisen: Euro hält sich über 1,05 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag im späten US-Devisenhandel die Gewinne aus dem europäischen Währungsgeschäft gehalten. Die Gemeinschaftswährung notierte zuletzt auf 1,0510 US-Dollar und damit nur knapp unter dem Tageshoch von 1,0519 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0497 (Montag: 1,0466) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9526 (0,9554) Euro gekostet.

Am Nachmittag hatten schwache US-Konsumdaten auf den Dollar gedrückt. So hat sich das vom Conference Board erhobene Verbrauchervertrauen deutlich eingetrübt. Es fiel im Januar so stark wie seit August 2021 nicht mehr. Besonders deutlich trübten sich die Erwartungen ein. Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump schürt laut Conference Board Inflationsängste./bek/he