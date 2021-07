Devisen: Euro im späteren US-Handelsverlauf wenig bewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag im US-Handel nach einer kleinen Berg- und Talfahrt nur noch wenig bewegt und ist um die Marke von 1,1860 US-Dollar gependelt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1859 US-Dollar. Am Mittag (MESZ) war der Euro zeitweise bis auf 1,1840 Dollar gefallen, bevor er sich zwischenzeitlich bis auf 1,1874 Dollar erholte. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1852 (Freitag: 1,1858) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8437 (0,8433) Euro./ck/men