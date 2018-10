Devisen: Euro kann Gewinne nicht halten - Lira unter Druck

Anzeige, Capital at risk Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 300 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 30.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt Bonus sichern. Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 30.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt Bonus sichern. Jetzt informieren

Der Euro hat am Mittwoch zwischenzeitliche Gewinne nicht halten können. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1540 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Zeitweise war ein Euro knapp 1,16 Dollar wert gewesen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1548 (Dienstag: 1,1543) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8660 (0,8663) Euro.

Der Euro profitierte zwischenzeitlich von einem etwas weniger konfrontativen Kurs der italienischen Regierung. Im Streit mit der EU über die Haushaltsplanung des Landes deutete sie an, etwas einzulenken. Zwar soll die Neuverschuldung im kommenden Jahr immer noch deutlich steigen. In den Jahren 2020 und 2021 sollen aber offenbar etwas weniger neue Schulden aufgenommen werden als bisher angepeilt. EU-Kommissar Pierre Moscovici begrüßte die Ankündigung, verwies aber darauf, dass die Neuverschuldung immer noch zu hoch sei.

Unter Druck stand unterdessen die türkische Lira. Zum amerikanischen Dollar verlor sie zeitweise 1,5 Prozent an Wert. Zuletzt konnte sie sich aber etwas erholen. Auslöser der Verluste waren neue Inflationszahlen. Demnach war die Teuerung im September auf 24,5 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 15 Jahren gestiegen. Die hohe Inflation, die mittlerweile wieder über dem Leitzins der Notenbank liegt, dürfte die Währungshüter unter Druck setzen, mit zusätzlichen Zinsanhebungen zu reagieren.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88895 (0,89043) britische Pfund, 131,47 (131,46) japanische Yen und 1,1412 (1,1354) Schweizer Franken fest. Der Preis für eine Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London auf 1201,20 (1204,70) Dollar festgesetzt.

FRANKFURT (dpa-AFX)