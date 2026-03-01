DAX22.637 -0,1%Est505.581 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9900 -3,5%Nas21.762 -0,8%Bitcoin59.838 -1,9%Euro1,1584 -0,3%Öl103,8 +3,7%Gold4.399 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Vonovia A1ML7J DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Widersprüchliche Nahost-Signale: DAX beendet volatilen Handelstag stabil -- US-Börsen tiefer -- Palantir, ApolIo, Xiaomi, Siemens Energy, TUI, Novo Nordisk, Bayer, Rheinmetall, SAP im Fokus
Top News
Aktien von Shell, ExxonMobil, BP & Co. im Blick: Chevron-CEO warnt vor Fehlbewertung der Hormus-Blockade Aktien von Shell, ExxonMobil, BP & Co. im Blick: Chevron-CEO warnt vor Fehlbewertung der Hormus-Blockade
Palantir-Aktie mit moderaten Abgaben: Britische Politik fordert sofortigen Stopp von FCA-Deal Palantir-Aktie mit moderaten Abgaben: Britische Politik fordert sofortigen Stopp von FCA-Deal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Devisen: Euro kommt wenig von der Stelle - Unsicherheit hält an

24.03.26 20:10 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag seinen jüngsten Zickzack-Kurs gegenüber dem US-Dollar fortgesetzt. Die Ausschläge hielten sich allerdings in Grenzen. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1587 Dollar. Davor hatte die Europäische Zentralbank den Referenzkurs auf 1,1572 Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8641 Euro gekostet.

Zu Wochenbeginn hatte US-Präsident Donald Trump noch ein Ultimatum an den Iran verlängert und damit Hoffnungen auf eine Deeskalation im Iran-Krieg geschürt. Doch der Iran dementierte umgehend Verhandlungen zur Beendigung des Konflikts. Mit den anhaltenden Kämpfen hat die Unsicherheit an den Märkten Bestand, wie auch die wieder steigenden Ölpreise nach dem deutlichen Rückgang zu Wochenbeginn zeigten. Zudem schickte Trump weitere Truppen in die Region.

"Die Risikoprämie am Ölmarkt, die gestern ausgepreist wurde, dürfte sich somit im Verlauf der Woche wieder langsam aufbauen, solange es nicht positive Nachrichten zu tatsächlichen Gesprächen gibt oder klar wird, dass diese Woche mehr Schiffe die Straße von Hormus passieren können", erklärte Volkmar Baur, Devisenexperte bei der Commerzbank. "Und da die Korrelation zwischen dem Ölpreis und dem Wechselkurs momentan recht hoch ist, spricht dies dafür, dass der Euro im Wochenverlauf eher unter Druck bleiben dürfte." Der Euro wurde durch den Krieg immer wieder belastet, da der Dollar als Weltreservewährung gesucht wurden und die USA über große Erdölvorkommen verfügen./gl/jha/