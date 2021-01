Devisen: Euro legt etwas zu - Warten auf EZB-Entscheidungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag moderat gestiegen. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2135 US-Dollar. Er notierte damit etwas über dem Niveau aus dem asiatischen Handel. Der Dollar gab zu den meisten Währung nach. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,2101 Dollar festgesetzt.

Starke Impulse gab es am Morgen noch nicht. Die erneut freundliche Stimmung an den europäischen Aktienmärkten stützte den Euro etwas. Am Nachmittag wird die EZB ihre geldpolitischen Beschlüsse veröffentlichen. Wesentliche Neuerungen werden nicht erwartet. Ende vergangenen Jahres hatte die Notenbank ihre Geldpolitik bereits erneut stark gelockert, um der Corona-Pandemie und den wirtschaftlichen Folgen etwas entgegenzusetzen.

Auch mit Blick auf den Wechselkurs dürfte die Notenbank laut Beobachtern kaum Impulse liefern. "Zwar dürfte die EZB den Euro auch auf der heutigen Sitzung thematisieren, doch die Aussagen hierzu werden kaum von dem abweichen, was wir schon kennen: man beobachtet die Auswirkungen des Wechselkurses auf die Inflation wachsam", erwartet Antje Praefcke von der Commerzbank. Zudem habe sich der Euro von seinen Hochs zu Jahresanfang entfernt. Anfang Januar war der Euro noch bis auf 1,2349 Dollar gestiegen./jsl/bgf/mis