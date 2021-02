Devisen: Euro legt nach Ifo-Daten zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Montag nach einem robusten Ifo-Geschäftsklima zugelegt. Der Euro wurde zuletzt bei 1,2138 US-Dollar gehandelt. Am Morgen war er noch unter 1,21 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,2139 Dollar festgesetzt.

Die Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich im Februar trotz Corona-Beschränkungen aufgehellt. Dies stützte den Eurokurs. Gegenüber dem Vormonat stieg das Ifo-Geschäftsklima auf den höchsten Stand seit Oktober. Der Anstieg fiel stärker als erwartet aus. Die Unternehmen bewerteten sowohl ihre aktuelle Lage besser als auch die Zukunftsaussichten.

"Das war eine deutlich positive Überraschung", sagte Uwe Burkert, Chefökonom der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Offenbar schauten die Unternehmen durch die Risiken einer dritten Corona-Welle hindurch. Auch die bislang nur zögerlichen Fortschritte der Impfungen trübten die Konjunkturhoffnungen nicht./jsl/bgf/stk