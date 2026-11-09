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Devisen: Euro legt weiter zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag im späten US-Devisenhandel die Gewinne zum US-Dollar ausgebaut. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung zu 1,1220 Dollar. Im späten europäischen Währungsgeschäft waren es etwa 1,12 Dollar.

Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1193 (Freitag: 1,1165) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8934 (0,8956) Euro gekostet.

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Gestützt wurde der Euro durch die deutlich gefallenen Ölpreise. Die USA sind im Gegensatz zu Europa ein wichtiges Ölförderland und der Dollar profitiert daher nicht von einem sinkenden Ölpreis. Zudem wird Rohöl in US-Dollar gehandelt. Die Nachfrage nach Dollar geht also bei einem sinkenden Preis zurück. Die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg belastet den Dollar zusätzlich, da er weniger als sicherer Hafen gesucht wird./bek/mis

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