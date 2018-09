Devisen: Euro legt weiter zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag seine Kursgewinne vom Vortag weiter ausbauen können. Im Vormittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1722 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch deutlich niedriger auf 1,1620 Dollar festgesetzt.

Wie schon am Vortag konnte der Euro von einem schwächeren US-Dollar profitieren. Auslöser waren schwache Inflationsdaten aus den USA, die die Aussicht auf höhere Zinsen in den USA etwas gebremst haben. Für Entspannung am Devisenmarkt sorgte zudem die Hoffnung auf neue Verhandlungen zwischen den USA und China. Offenbar wollen die beiden größten Volkswirtschaften der Welt einen weiteren Versuch starten, ihren Handelsdisput beizulegen.

Wesentliche Konjunkturdaten wurden zunächst nicht veröffentlicht. Das Augenmerk der Anleger dürfte auf amerikanischen Daten am Nachmittag liegen. Veröffentlicht werden unter anderem Zahlen aus dem Einzelhandel und aus der Industrie./bgf/jkr/stk