Devisen: Euro legt weiter zu - Hoffnung auf Waffenruhe unerschütterlich

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Montag im US-Handelsverlauf weiter zugelegt. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1546 US-Dollar und damit mehr als am Karfreitag. Da die europäischen Anleger erst am Dienstag nach dem langen Osterwochenende in den Handel starten dürften, sollte die Entwicklung angesichts des unterdurchschnittlichen Geschäftsvolumens aber nicht überbewertet werden.

Anleger hofften im Iran-Krieg auf einen Waffenstillstand, sagten Marktteilnehmer. Dies habe den Dollar belastet. Allerdings gingen auch am Montag die gegenseitigen Drohungen und Beleidigungen zwischen US-Präsident Donald Trump und Teheran weiter. Aus pakistanischen Geheimdienstkreisen hieß es zwar am Ostermontag, den Kriegsparteien sei ein Plan für eine 45-tägige Waffenruhe mit Friedensgesprächen vorgelegt worden. Der Nachrichtenagentur IRNA zufolge lehnt Teheran dies aber ab. Iran verlange ein dauerhaftes Kriegsende, hieß es. Trump sagte später, das Land könne an einem Tag ausgeschaltet werden, möglicherweise bereits Dienstagnacht. Dem "Wall Street Journal" zufolge bereiten die USA mögliche Angriffe auf iranische Energieziele vor./he