Devisen: Euro legt zu - Dollar nach US-Inflationsdaten unter Druck

12.08.25 20:44 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag nach US-Inflationszahlen zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete im New Yorker Handel 1,1667 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1606 (Montag: 1,1622) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8616 (0,8604) Euro gekostet.

In den USA trat die Inflationsrate im Juli bei 2,7 Prozent auf der Stelle. Ökonomen hatten im Schnitt einen Anstieg auf 2,8 Prozent erwartet. "Der Zolleffekt ist bisher also relativ moderat", schrieben die Volkswirte der Commerzbank. "Viele Unternehmen nehmen die Zölle offensichtlich bisher auf die eigene Kappe." Die Experten halten dies jedoch nur für eine vorübergehende Erscheinung.

Die Finanzmärkte sehen sich nach den Daten in der Erwartung bestärkt, dass die US-Notenbank Fed bald die Leitzinsen senken dürfte. Dies belastete den Dollar. In der Eurozone sind zunächst keine weiteren Leitzinssenkungen zu erwarten. "Die Leitzinsen sind aktuell auf einem sehr guten Niveau', sagte Bundesbankpräsident Joachim Nagel am Freitag in Frankfurt. "Von hier aus können wir schauen, wie sich die Wirtschaft weiterentwickelt."/jsl/he/ajx/he