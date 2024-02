Devisen: Euro legt zum US-Dollar leicht zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstagmorgen moderat zugelegt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0835 US-Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Der Dollar tendierte gegenüber vielen Währungen etwas schwächer. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0809 Dollar festgesetzt.

Werbung

EUR/USD und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/USD mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Für den Tagesverlauf können sich die Anleger auf einige Auftritte hochrangiger US-Notenbanker einstellen. Zudem wird eine Reihe von Wirtschaftsdaten veröffentlicht: In Europa stehen die stark beachteten Einkaufsmanagerindizes auf dem Programm. Außerdem werden Inflationszahlen aus dem Euroraum erwartet, die für die Geldpolitik der EZB von Belang sind. In den USA werden die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt und Daten vom Immobilienmarkt erwartet./bgf/mis