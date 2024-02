Devisen: Euro nach Vortagesverlusten stabilisiert

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am sich Mittwoch nach deutlichen Vortagsverlusten stabilisiert. Im New Yorker Handel wurde die Gemeinschaftswährung zuletzt zu 1,0726 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0713 (Dienstag: 1,0793) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,9334 (0,9265) Euro gekostet.

Werbung

EUR/USD und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/USD mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Am Dienstag hatten Daten zur Verbraucherpreisentwicklung in den USA dem Dollar kräftig Auftrieb verliehen. In der größten Volkswirtschaft der Welt hatte sich die Inflation zu Beginn des Jahres nicht so stark wie erwartet abgeschwächt, was gegen eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed spricht. Der Euro hatte daraufhin deutlich nachgegeben und war bis Mittwochmorgen auf 1,0695 Dollar gesunken. Dies ist der tiefste Stand seit November./ajx/he