Devisen: Euro pendelt im US-Handel um 1,09 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag im US-Handel um die Marke von 1,09 US-Dollar gependelt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0898 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs in Frankfurt am Nachmittag auf 1,0908 (Freitag: 1,0867) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9168 (0,9202) Euro.

Konjunkturdaten gab es an diesem Tag nur wenige und die kamen aus Deutschland und bewegten den Euro nicht. Dagegen rückt in den USA bereits das von Donnerstag bis Samstag stattfindende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming in den Blick. Die Aufmerksamkeit wird vor allem der Rede von Jerome Powell gelten, dem US-Notenbank-Präsidenten. Experten erhoffen sich Hinweise, ob die Fed die Leitzinsen noch ein weiteres Mal anheben wird./ck/he