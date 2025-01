Devisen: Euro sinkt unter 1,04 US-Dollar - Weißes Haus dementiert Zoll-Bericht

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag im US-Handel wieder unter 1,04 US-Dollar gesunken. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0372 Dollar. Zuvor hatte das Weiße Haus einen Medienbericht über die spätere Erhebung von Zöllen dementiert. Präsident Donald Trump halte an den Plänen fest, sagte eine Sprecherin während einer Pressekonferenz. Demnach bleibt es bei 25 Prozent für Kanada und Mexiko sowie 10 Prozent für China. Nach Bekanntwerden des Berichts war der Euro deutlich über 1,04 Dollar gestiegen./he/gl