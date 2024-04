Devisen: Euro stabil über 1,08 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat zum Wochenstart stabil über der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Am Montag kostete die Gemeinschaftswährung gegen Mittag 1,0833 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs vor dem Wochenende auf 1,0841 Dollar festgesetzt.

Im Februar hatten schwache Geschäfte in der EU die deutsche Exportbilanz belastet. Der Wert der gesamten Warenausfuhren sank um 2,0 Prozent gegenüber Januar. Gute Nachrichten kamen hingegen von der Industrieproduktion, die Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Konjunkturflaute in Deutschland weckte.

Zudem zeigte das vom Analyseinstitut Sentix veröffentlichte Konjunkturbarometer eine abermals verbesserte Wirtschaftsstimmung im Euroraum. Der Konjunkturindikator stieg im April zum sechsten Mal in Folge und erreichte mit minus 5,9 Punkten den besten Wert seit Februar 2022. Die bekannt gewordenen Konjunkturdaten beeinflussten den Eurokurs jedoch nicht merklich.

Die Märkte warten bereits gespannt auf Donnerstag, wenn die EZB über ihre geldpolitische Linie entscheidet. Es wird zwar zunächst keine Kursänderung erwartet, allerdings hoffen die Investoren auf Hinweise, ob demnächst eine erste Zinssenkung erfolgen könnte./lfi/jsl/nas