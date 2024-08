Devisen: Euro steigt auf 13-Monatshoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch im späten US-Handel weiter zugelegt und mit 1,1174 US-Dollar den höchsten Stand seit Juli 2023 erreicht. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1162 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1116 (Dienstag: 1,1084) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8996 (0,9022) Euro gekostet.

Zuletzt hatte eine generelle Dollar-Schwäche dem Euro Auftrieb verliehen. Im Handelsverlauf hielten sich die Anleger am Devisenmarkt eher zurück. Die Investoren warten auf das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, von dem sie sich Hinweise auf die künftige Geldpolitik in den USA erhoffen. Bei der Tagung im Bundesstaat Wyoming steht vor allem eine Rede von Notenbankchef Jerome Powell im Mittelpunkt, die am Freitag erwartet wird. Dieser hatte zwar zuletzt im Juli eine Zinssenkung für September signalisiert, den Schritt aber von der weiteren Entwicklung der Konjunkturdaten abhängig gemacht./edh/jkr/he