Devisen: Euro steigt auf den höchsten Stand seit Jahresanfang

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch zum US-Dollar auf den höchsten Stand seit Jahresanfang gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1042 Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch unter 1,10 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1019 (Dienstag: 1,0931) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9075 (0,9148) Euro.

Wer­bung

EUR/USD und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/USD mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

In den USA hat sich der Preisauftrieb im Juli unerwartet abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen zum Vorjahresmonat um 2,9 Prozent. Die Inflationsrate ist damit die niedrigste seit März 2021. Im Vormonat hatte die Rate 3,0 Prozent betragen. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer unveränderten Rate gerechnet. Die aussagekräftige Kerninflationsrate ohne Energie und Nahrungsmittel fiel wie erwartet von 3,3 auf 3,2 Prozent.

Die US-Notenbank Fed steuert auf eine Lockerung ihrer Geldpolitik zu. An den Finanzmärkten gilt eine Zinssenkung im September als ausgemacht. Die US-Notenbank hat zwar eine Zinssenkung signalisiert, diese jedoch von der Datenentwicklung abhängig gemacht. Die Sorgen um die US-Wirtschaft hatte zeitweise zu Finanzmarktturbulenzen geführt.

"Die Tür für eine Fed-Leitzinssenkung auf der September-Sitzung steht weit offen", kommentierte Dirk Chlench, Volkswirt bei der Landesbank Baden-Württemberg. "Sollte uns der nächste Arbeitsmarktbericht nicht in die Suppe spucken, ist eine Leitzinssenkung um 0,50 Prozentpunkte ziemlich wahrscheinlich." Sinkende Zinsen belasten tendenziell eine Währung.

Am Morgen hatten Preisdaten aus Frankreich für Auftrieb beim Euro gesorgt. In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone war die Inflation im Juli stärker gestiegen als bisher bekannt. Das französische Statistikamt hatte die für europäische Vergleichszwecke berechnete Inflationsrate (HVPI) überraschend auf 2,7 Prozent nach oben revidiert, von zuvor 2,6 Prozent. Eine steigende Inflation dämpft Erwartungen auf eine weitere Zinssenkung durch die EZB, was dem Euro Auftrieb verleiht.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85783 (0,85458) britische Pfund, 161,98 (161,17) japanische Yen und 0,9515 (0,9480) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 2455 Dollar gehandelt. Das waren etwa 11 Dollar weniger als am Vortag./jsl/jha/