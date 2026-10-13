DAX 25.260 -0,1%ESt50 6.167 -0,6%MSCI World 4.963 +0,0%Top 10 Crypto 11,00 -0,1%Nas 27.216 -0,1%Bitcoin 74.262 +1,4%Euro 1,1201 +0,4%Öl 105,9 -0,7%Gold 4.165 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Devisen: Euro steigt im US-Handel wieder über 1,12 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag im US-Handel auf Erholungskurs geblieben. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1201 Dollar gehandelt und damit etwas höher als im frühen europäischen Geschäft. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1188 (Montag: 1,1181) Dollar fest.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach den Verlusten der vergangenen Handelstage. Zuvor war es seit etwa vier Wochen mit dem Kurs des Euro tendenziell nach unten gegangen. In der vergangenen Woche war er erstmals seit rund eineinhalb Jahren unter die Marke von 1,12 Dollar gefallen. Seit dem Beginn des aktuellen Abwärtstrends im September hat die Gemeinschaftswährung zum Dollar bereits rund vier Cent verloren.

Werbung
Werbung
Werbung

Spekulationen auf weiter steigende Zinsen in den USA hatten dem Dollar immer wieder Rückenwind verliehen und den Euro im Gegenzug belastet. Hinzu kamen Sorgen über die Staatsfinanzen Frankreichs, die in den vergangenen Handelstagen für Verkaufsdruck beim Euro gesorgt hatten.

Am Dienstag nun stützten Aussagen eines US-Geldpolitikers den Euro. Der Präsident der Fed-Bank von New York, John Williams, hält in diesem Jahr zwar wegen der hohen Teuerung noch eine weitere Zinserhöhung für angemessen, glaubt jedoch nicht, dass 2027 eine erneute Anhebung der Zinsen notwendig sein wird./la/he

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.