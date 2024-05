Devisen: Euro steigt über 1,08 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag über 1,08 US-Dollar gestiegen. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0807 Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0795 (Freitag: 1,0779) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9263 (0,9277) Euro.

Der Handel verlief in ruhigen Bahnen. In der Eurozone und den USA wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Im weiteren Wochenverlauf werden in den Vereinigten Staaten wichtige Daten zur Preisentwicklung bekanntgegeben.

Vor allem die künftige Geldpolitik der Notenbanken steht weiter im Blick der Finanzmärkte . Im Euroraum gilt eine Leitzinssenkung im Juni als ausgemacht. In den USA ist die Lage angesichts der hartnäckigen Inflation ungewiss. In der vergangenen Woche hatten schwächere Wirtschaftsdaten Zinssenkungserwartungen wieder etwas gestützt.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86023 (0,86055) britische Pfund, 168,25 (167,87) japanische Yen und 0,9784 (0,9779) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 2343 Dollar gehandelt. Das waren etwa 18 Dollar weniger als am Montag./jsl/he