Devisen: Euro steigt über 1,19 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag gestiegen. Nachdem die Gemeinschaftswährung zunächst nur leicht zulegen konnte, sprang der Kurs gegen Mittag über 1,19 US-Dollar und erreichte bei 1,1906 Dollar den höchsten Stand seit dem 9. November. In der vergangenen Woche hatte sich der Euro noch in einer vergleichsweise engen Handelsspanne bewegt.

Seit dem frühen asiatischen Handel konnte der Euro am Montag etwa einen halben Cent zulegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1863 Dollar festgesetzt.

Neue Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone konnten den Euro nicht belasten. Am Vormittag war bekannt geworden, dass der Einkaufsmanagerindex vom britischen Institut IHS Markit im November um 4,9 Punkte auf 45,1 Zähler gefallen war. Wegen der zweiten Welle in der Corona-Krise hatten Analysten einen Stimmungsdämpfer in dieser Größenordnung erwartet.

Durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wird vor allem der Bereich Dienstleistungen belastet. Analysten rechnen mittlerweile wieder mit einem Schrumpfen der Wirtschaft im vierten Quartal./jkr/bgf/stk