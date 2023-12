Devisen: Euro steigt wieder über 1,08 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag im späten US-Devisenhandel die Marke von 1,08 US-Dollar wieder hinter sich gelassen. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung auf 1,0802 Dollar und damit höher als im späten europäischen Währungsgeschäft. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0771 (Mittwoch: 1,0778) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9284 (0,9278) Euro gekostet. Nach zuletzt mehreren verlustreichen Tagen des Euro in Folge sprachen Händler von einer Gegenbewegung und technischen Erholung der Gemeinschaftswährung./bek/ngu