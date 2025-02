Devisen: Euro tritt im US-Handel auf der Stelle

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag im späten US-Devisenhandel kaum noch bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,0479 US-Dollar und damit etwa so viel wie zum Ende des europäischen Währungsgeschäfts. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0466 (Freitag: 1,0465) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9554 (0,9555) Euro gekostet.

Wer­bung

EUR/USD und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/USD mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Im frühen europäischen Handel war der Euro nach dem Sieg der Union bei der Bundestagswahl auf ein Tageshoch von 1,0528 Dollar gestiegen. Es besteht die Möglichkeit, eine Regierung von Union und SPD zu bilden, nachdem klar wurde, dass nach der FDP auch das BSW nicht im Bundestag vertreten ist. Dies hatte den Euro jedoch nur anfangs gestützt./bek/he