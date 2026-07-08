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Devisen: Euro tritt über 1,14 US-Dollar auf der Stelle

07.07.26 20:49 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag im späten US-Devisenhandel kaum noch bewegt. Zuletzt notierte die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1427 US-Dollar und damit etwa auf dem Niveau des späten europäischen Währungsgeschäfts. Für größere Ausschläge fehlten die Impulse. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1433 (Montag: 1,1415) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8746 (0,8760) Euro gekostet./bek/he