Devisen: Euro über 1,18 Dollar - Schwacher Dollar und starke Daten stützen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag deutlich gestiegen und schaffte den Sprung über die Marke von 1,18 US-Dollar. Bis zum Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung durch eine Dollar-Schwäche gestützt. Nachdem überraschend starke Konjunkturdaten aus der Eurozone veröffentlicht wurden, legte der Eurokurs dann deutlich zu und erreichte ein Tageshoch bei 1,1804 Dollar.

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Im Mittagshandel wurde der Euro bei 1,18 Dollar gehandelt und damit etwa einen halben Cent höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1765 Dollar festgesetzt.

Seit dem frühen Morgen zeigte sich eine breitangelegte Dollar-Schwäche, die dem Euro im Gegenzug etwas Auftrieb verlieh. Marktbeobachter verwiesen auf Bewegung im politischen Streit in Washington um ein neues staatliches Hilfspaket im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Zuletzt hatte das Weiße Haus signalisiert, dass es einem groß angelegten Konjunkturprogramm mittlerweile offen gegenübersteht.

Am Vormittag zeigte sich ein deutlicher Kursanstieg beim Euro, nachdem Daten zur Industrieproduktion in Italien am Markt bekannt wurden. Die Industrie der drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone arbeitet sich überraschend stark aus dem Corona-Tief heraus./jkr/jsl/mis