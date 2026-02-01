DAX25.025 ±0,0%Est506.061 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8400 -3,5%Nas23.266 +0,1%Bitcoin58.247 -1,1%Euro1,1901 -0,1%Öl69,24 +0,1%Gold5.020 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Microsoft 870747 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 Bayer BAY001 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Wall Street uneins -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple, Novo Nordisk, Goodyear, SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
Fokus auf US-Einzelhandelsdaten: So bewegt sich der Euro am Dienstag Fokus auf US-Einzelhandelsdaten: So bewegt sich der Euro am Dienstag
Jabil: Perfekt vorbereitet, um vom Super-Capex-Zyklus von Alphabet, Amazon & Co. zu profitieren. Drei Gründe! Jabil: Perfekt vorbereitet, um vom Super-Capex-Zyklus von Alphabet, Amazon & Co. zu profitieren. Drei Gründe!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Devisen: Euro verteidigt Vortagsgewinne

10.02.26 16:40 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Kursgewinnen am Vortag hat sich der Euro am Dienstag stabilisiert. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1914 US-Dollar gehandelt. Sie bewegte sich so auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1894 (Montag: 1,1886) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8407 (0,8413) Euro.

In einem von Risikofreude dominierten Umfeld hatte der Euro zu Wochenbeginn unter anderem von robusten Konjunkturdaten aus der Eurozone profitiert. Damit habe der Eurokurs wieder Boden gegenüber dem Dollar gutmachen können, hieß es von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die charttechnische Situation habe sich dadurch ebenfalls verbessert.

Die am Nachmittag veröffentlichten US-Einzelhandelsumsätze bewegten den Devisenmarkt kaum. Die Umsätze stagnierten im Dezember zum Vormonat. Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet. Die Märkte warten auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht, der am Mittwoch veröffentlicht wird. Am Freitag stehen zudem die Zahlen zu den Verbraucherpreisen an. Die Daten dürften Hinweise auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank Fed gegeben.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86950 (0,87010) britische Pfund, 184,51 (185,65) japanische Yen und 0,9123 (0,9150) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 5.040 Dollar. Das waren etwa 17 Dollar weniger als am Vortag./jsl/he