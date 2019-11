Devisen: Euro vor wichtigen US-Daten etwas schwächer

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Der Euro hat sich am Freitag bis zum Mittag nur wenig bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1155 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Am Markt war die Rede von fehlenden Impulsen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1154 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenausklang richten sich die Blicke an den Finanzmärkten in Richtung USA. Dort werden am Nachmittag wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Zum einen stellt die Regierung ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht vor. Zum anderen präsentiert das Institut ISM seinen Einkaufsmanagerindex für die Industrie. Die Unternehmensumfrage gilt als verlässliches Konjunkturbarometer für die größte Volkswirtschaft der Welt.

In den USA äußern sich zudem einige hochrangige Notenbanker. Beachtung dürfte vor allem der Vizevorsitzende der US-Notenbank Fed, Richard Clarida, auf sich ziehen. Am Mittwoch hatte die Fed ihren Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr gesenkt und zugleich eine Pause von ihrem Lockerungskurs angedeutet.

FRANKFURT (dpa-AFX)