DAX25.140 +0,6%Est506.311 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3000 +2,6%Nas26.167 -1,3%Bitcoin56.378 +2,1%Euro1,1428 -0,4%Öl77,96 -3,0%Gold4.193 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 BMW 519000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche: DAX schließt im Plus - 25.000er-Marke hält -- US-Börsen letztlich uneins -- RWE, Brenntag, HOCHTIEF, Zalando, OHB, Infineon, Intel, Micron, Rheinmetall, Tesla, SpaceX im Fokus
Top News
Chip-Rally nimmt Fahrt auf: Aktien von Infineon in Feierlaune - Intel und Micron ebenfalls mit Kursgewinnen Chip-Rally nimmt Fahrt auf: Aktien von Infineon in Feierlaune - Intel und Micron ebenfalls mit Kursgewinnen
Beinahe-Monopol-Status: Super Micro-Aktie haussiert nach monumentalem NVIDIA-Deal Beinahe-Monopol-Status: Super Micro-Aktie haussiert nach monumentalem NVIDIA-Deal
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Devisen: Euro weiter unter Druck - Kurs rutscht Richtung 1,14 Dollar

22.06.26 21:10 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag im US-Handel unter Druck geblieben. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1425 Dollar gehandelt. Im frühen europäischen Geschäft hatte sie noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1456 (Freitag: 1,1467) Dollar fest.

Die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, hatte sich für eine maßvolle Reaktion auf die durch den Iran-Krieg ausgelösten Inflationsgefahren ausgesprochen. Den durch den Krieg ausgelösten Preisdruck könne die Notenbank zwar nicht ignorieren.

"Wir sehen jedoch noch keine Anzeichen für eine Entankerung der Inflationserwartungen oder für Zweitrundeneffekte, die zum jetzigen Zeitpunkt eine energischere politische Reaktion rechtfertigen würden", sagte Lagarde vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments. Der Euro gab daraufhin etwas nach./la/zb