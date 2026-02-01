Devisen: Euro weitet Verluste zum US-Dollar aus

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Mittwoch im späten US-Devisenhandel weiter nachgegeben. Erstmals seit fast zwei Wochen fiel die Gemeinschaftswährung Euro unter die Marke von 1,18 US-Dollar. Zuletzt notierte sie bei 1,1785 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1845 (Dienstag: 1,1826) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8442 (0,8455) Euro gekostet.

Die US-Notenbank Fed betonte im Protokoll ihrer Sitzung von Ende Januar die inflationären Risiken. Einige Notenbanker hätten bei dem Treffen darauf hingewiesen, dass die Fed die Leitzinsen erhöhen könnte, sollte die Inflation über den Erwartungen der Fed liegen./bek/he