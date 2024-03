Devisen: Euro wenig bewegt - Warten auf US-Inflationsdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag mangels Impulsen nur wenig von der Stelle bewegt. Die Gemeinschaftswährung Euro setzte damit die Konsolidierung vom Freitag nach einem Zweimonatshoch fort.

Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,0923 US-Dollar und damit ähnlich viel wie im späten europäischen Nachmittagsgeschäft. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0926 (Freitag: 1,0932) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9152 (0,9147) Euro gekostet.

Weder in der Eurozone noch in den USA wurden am Montag wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Der Blick richtet sich bereits auf Wirtschaftszahlen aus den USA im weiteren Wochenverlauf. Große Aufmerksamkeit dürften am Dienstag Inflationsdaten für den Februar auf sich ziehen, weil sie für den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed von hoher Bedeutung sind./gl/jha/