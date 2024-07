Devisen: Euro wenig verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nach der Bekanntgabe schwacher Konjunkturdaten aus der Eurozone wenig verändert. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0844 US-Dollar gehandelt. Der Euro kostete damit ein wenig mehr als im frühen Handel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0851 (Mittwoch: 1,0848) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9215 (0,9218) Euro.

Wer­bung

EUR/USD und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/USD mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Der Euro war am Vormittag noch bis auf 1,0858 Dollar gestiegen. Nach schwachen Konjunkturdaten aus Deutschland gab er jedoch seine Gewinne wieder ab. Die Aussichten für eine wirtschaftliche Erholung in Deutschland haben sich weiter verschlechtert. Das viel beachtete Ifo-Geschäftsklima ist im Juli den dritten Monat in Folge gesunken. Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg erwartet.

"Der dritte Rückgang in Folge ist ein weiterer Dämpfer für die Hoffnungen auf ein Anhalten der wirtschaftlichen Erholung in den Sommermonaten", kommentierte Michael Holstein, Chefvolkswirt der DZ Bank. "Ohne eine Stabilisierung der Industriekonjunktur, die angesichts der schwachen Daten nicht in Sicht ist, droht ein Rückfall in eine rezessive Phase." Zudem würde bei den privaten Haushalten die Kaufzurückhaltung weiter dominieren. Auch in Frankreich trübte sich das Geschäftsklima im Juli deutlich ein.

Besser als erwartet ausgefallene Zahlen zum Wirtschaftswachstum in den USA belasteten den Euro nicht. Das Wirtschaftswachstum hat sich stärker als erwartet beschleunigt. "Die größte Volkswirtschaft der Welt scheint derzeit immun gegenüber den globalen wirtschaftlichen Problemen zu sein", schreibt Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Während Europa unter der schwachen Entwicklung des globalen Verarbeitenden Gewerbes leidet, hält die US-Wirtschaft hier ihren starken inländischen Verbrauch dagegen."

Der japanische Yen setzte seinen jüngsten Aufwärtstrend fort. Er profitiert laut Experten von der Erwartung, dass die Zinsdifferenz zwischen den USA und Japan kleiner werden könnte. Der Dollar fiel zum Yen auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai.

Die lockere Geldpolitik der japanischen Zentralbank hatte den Yen lange Zeit belastet. Japans Notenbank reagierte im Gegensatz zur US-Notenbank und der Europäische Zentralbank kaum auf die Inflationsentwicklung. Allerdings versuchte die Notenbank zuletzt, mit Interventionen am Devisenmarkt die Währung zu stützen. Zudem gehen immer mehr Experten davon aus, dass die japanische Notenbank schon in der nächsten Woche die Zinsen anheben könnte und nicht erst im September. Vor allem das stützte den Yen zuletzt.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84280 (0,83973) britische Pfund, 165,62 (167,23) japanische Yen und 0,9534 (0,9609) Schweizer Franken fest. Die Feinunze wurde am Nachmittag in London mit 2363 Dollar gehandelt. Das waren etwa 33 Dollar weniger als am Vortag./jsl/bek/he