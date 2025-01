Devisen: Euro zum US-Dollar kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag wenig verändert. Die Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag bei 1,0292 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0272 (Mittwoch: 1,0300) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9735 (0,9708) Euro.

Die Kursbewegungen hielten sich im Tagesverlauf in engen Grenzen. Preisdaten aus Deutschland sorgten kaum für Impulse am Devisenmarkt, da es sich um eine zweite Schätzung handelte. Preissprünge bei Dienstleistungen und Lebensmitteln hatten die Inflation in der größten Volkswirtschaft der Eurozone im Dezember weiter verstärkt.

Auch US-Konjunkturdaten gaben den Kursen am Nachmittag keine neue Richtung. Im Dezember waren die Umsätze im Einzelhandel nicht so stark gestiegen wie erwartet. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel etwas höher als erwartet aus, während die amerikanischen Einfuhrpreise im Dezember etwas stärker als erwartet stiegen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84258 (0,84313) britische Pfund, 160,46 (161,75) japanische Yen und 0,9376 (0,9394) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 2.714 Dollar. Das waren etwa 18 Dollar mehr als am Vortag./jkr/stw