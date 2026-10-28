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Devisen: Euro zum US-Dollar vor US-Zinsentscheid stabil

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank kaum bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1135 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1133 (Dienstag: 1,1150) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8982 (0,8968) Euro.

Marktbewegende Konjunkturdaten wurden im Tagesverlauf nicht veröffentlicht. Die Märkte warten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed und die Pressekonferenz des Vorsitzenden Kevin Warsh. "Die Zinsen dürften unverändert bleiben und wenn Kevin Warsh seiner Linie treu bleibt, dürften auch in der Pressekonferenz nur wenig bis gar keine Hinweise auf den Dezember versteckt sein", schreibt Commerzbank-Devisenexperte Volkmar Baur. "Der Markt erwartet einen Zinsanstieg im Dezember und zwei weitere im kommenden Jahr."

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Die EZB wird am Donnerstag ihre Zinsentscheidung veröffentlichen. Auch hier wird keine Änderung des Leitzinses erwartet und Volkswirte erwarten überwiegend im Dezember eine Anhebung. Hier dürfte insbesondere die schwierige Lage am französischen Anleihemarkt im Blick der Märkte stehen.

Daten zum privaten Konsum in Deutschland bewegten den Euro nicht. Der Indikator von GfK und NIM verschlechterte sich ein wenig. Volkswirte hatten hingegen eine leichte Verbesserung der Konsumstimmung erwartet.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83785 (0,83658) britische Pfund, 175,86 (175,97) japanische Yen und 0,9247 (0,9239) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.041 Dollar. Das waren rund 18 Dollar weniger als am Vortag./jsl/jha/

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