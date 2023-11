Devisen: Euro zum US-Dollar weitgehend stabil

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag bei richtungslosem Handel weitgehend stabil entwickelt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0845 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Zwischenzeitliche Kursausschläge waren nicht nachhaltig. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0868 Dollar festgesetzt.

Klare Impulse gab es am Vormittag mangels entscheidender Konjunkturdaten nicht. Im Tagesverlauf wollen sich allerdings zahlreiche Notenbanker aus der EZB und der US-Notenbank Fed zu Wort melden. In Europa werden Äußerungen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und ihrem Stellvertreter Luis de Guindos erwartet. In den USA steht unter anderem ein Auftritt des einflussreichen Notenbankchefs von New York, John Williams, an.

Am Nachmittag stehen in den USA zudem neue Wirtschaftszahlen auf dem Programm. Veröffentlicht werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie Produktionsdaten aus der Industrie. Preiszahlen vom Außenhandel und Daten vom Immobilienmarkt runden das Bild ab./bgf/jkr/jha/