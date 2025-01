Devisen: Eurokurs bewegt sich kaum

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag bei 1,0303 US-Dollar gehandelt. Der Euro lag damit auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0305 (Mittwoch: 1,0286) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9704 (0,9721) Euro.

Überraschend gute Konjunkturdaten aus Deutschland verliehen dem Euro keinen Auftrieb. Die Gesamtproduktion legte nach zwei Rückgängen wieder zu. Der Anstieg war auch stärker als erwartet. "So sehr das Zahlenmaterial erfreut, mit Blick auf die deutsche Industrieproduktion ist seit dem Jahr 2018 ein fallender Trend auszumachen", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Vielerlei Unternehmen verlassen aus Kostengründen oder aufgrund von Arbeitskräftemangel Deutschland." Zudem sind auch die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone im November kaum gestiegen und blieben hinter den Erwartungen zurück.

Im weiteren Handelsverlauf wird am Devisenmarkt eher nicht mit stärkeren Kursbewegungen gerechnet. In den USA wurden zu Ehren des verstorbenen US-Präsidenten Jimmy Carter keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83808 (0,83403) britische Pfund, 162,56 (162,94) japanische Yen und 0,9397(0,9379) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 2.674 Dollar. Das waren 12 Dollar mehr als am Vortag./jsl/he