Devisen: Eurokurs bleibt knapp über 1,14 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag moderat über der Marke von 1,14 US-Dollar geblieben. In New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1425 US-Dollar. Nach dem Handelsauftakt an den Europa-Börsen hatte der Kurs nur kurz unter der Marke von 1,14 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1429 (Freitag: 1,1411) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8749 (0,8763) Euro.

Positiv überraschten Konjunkturdaten aus der Eurozone . Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg auf den höchsten Stand seit Juni 2024. Der Anstieg war zudem stärker als von Volkswirten erwartet. "Für die Wirtschaft in Euroland und Deutschland gibt es im Juni Aufschwung-Signale", heißt es in der Mitteilung.

In den USA wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Im Blick stehen die Gespräche zwischen den USA und China. Beide Länder verhandeln nach Angaben chinesischer Staatsmedien in London weiter, um ihren Handelsstreit zu beenden. Zwischenresultate der Gespräche wurden zunächst nicht bekannt, aber es gab ermutigende Aussagen. US-Präsident Donald Trump sagte in Washington, die USA kämen gut mit China zurecht. "Ich bekomme nur gute Berichte."/jsl/jha/tih/stw