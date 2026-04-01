DAX24.087 +0,2%Est505.945 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 -1,8%Nas23.889 +1,1%Bitcoin62.520 -0,5%Euro1,1801 ±0,0%Öl95,80 +0,5%Gold4.805 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Heidelberger Druckmaschinen 731400 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 SAP 716460 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Abwarten im Iran-Konflikt: DAX schließt stabil -- NVIDIA stellt erste Quanten-KI-Modelle vor -- Rüstungsaktien, Snap, Robinhood, Broadcom, Meta, TUI, AIXTRON, ASML, Lufthansa im Fokus
Top News
Anleger beobachten Situation um USA und Iran: DAX wagt sich am Mittwoch kaum aus der Deckung Anleger beobachten Situation um USA und Iran: DAX wagt sich am Mittwoch kaum aus der Deckung
Cohu: Der KI-Chip-Tester feiert 200 % Kursplus in 12 Monaten und steht vor dem Turnaround Cohu: Der KI-Chip-Tester feiert 200 % Kursplus in 12 Monaten und steht vor dem Turnaround
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Devisen: Eurokurs bleibt stabil unter 1,18 US-Dollar

15.04.26 16:19 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch nach jüngsten Kursgewinnen stabil gehalten. Am Nachmittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1790 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1780 (Dienstag: 1,1793) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8488 (0,8479) Euro.

Konjunkturdaten konnten dem Euro keine neue Richtung geben. In den USA war der Empire-State-Index des laufenden Monats, ein Stimmungsbarometer des Verarbeitenden Gewerbes der Region New York, trotz des Iran-Kriegs unerwartet stark gestiegen.

Im Fokus bleiben zur Wochenmitte vielmehr die aktuellen Entwicklungen im Iran-Krieg. US-Präsident Donald Trump sieht diesen kurz vor dem Ende. "Ich glaube, er ist fast vorbei", sagte er dem US-Fernsehsender Fox News.

"Die Entwicklungen im Nahen Osten und an der Straße von Hormus bleiben der treibende Faktor an den Finanzmärkten", schrieben Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Mal dominierten Hoffnungen, mal Sorgen. Solange aber die Seeblockade anhalte und keine freie Durchfahrt gewährleistet sei, fehle die Grundlage für eine dauerhafte Entspannung.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86935 (0,86913) britische Pfund, 187,41 (187,33) japanische Yen und 0,9220 (0,9210) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.825 Dollar. Das waren rund 16 Dollar weniger als am Vortag./jkr/he