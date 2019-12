Devisen: Eurokurs bleibt über 1,12 US-Dollar

GO

DAX verabschiedet sich leichter aus 2019 - starkes Jahresplus -- BVB-Anleger feiern Transfer -- Daimler-Chef: Keine Erholung der Branche -- Wirecard, Henkel im Fokus

Tesla liefert erste Fahrzeuge aus neuem Werk in Shanghai aus. MorphoSys beantragt Zulassung von Tafasitamab in den USA. 1&1 Drillisch verlängert Zugang zu Telefonica-Netz. US-Milliardär Friedkin könnte Fußballclub AS Rom übernehmen. Telekom und EWE dürfen Glasfaserprojekt starten.