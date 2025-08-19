DAX24.274 -0,4%ESt505.425 -0,4%Top 10 Crypto16,12 +0,8%Dow44.916 -0,1%Nas21.588 -0,2%Bitcoin99.096 -1,2%Euro1,1664 -0,4%Öl65,98 -0,2%Gold3.335 ±-0,0%
Devisen: Eurokurs etwas gefallen - Trump-Selensky-Treffen im Fokus

18.08.25 16:53 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag etwas nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung kostete 1,1678 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch über 1,17 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1673 (Freitag: 1,1688) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8566 (0,8555) Euro.

Gesprächsthema am Markt ist das Treffen in Alaska zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin. "Der mit Spannung erwartete Gipfel zwischen dem US-Präsidenten und seinem russischen Pendant hat beim US-Dollar keine wirkliche Reaktion ausgelöst, auch wenn die allgemeine Berichterstattung im Nachgang wohl eher negativ war", schreibt Devisenexperte Michael Pfister.

Nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf das Treffen des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj mit Trump im Weißen Haus. Geplant ist neben dieser bilateralen Zusammenkunft etwas später eine weitere in größerer Runde mit europäischen Spitzenpolitikern. Trump übt Druck auf die Ukraine aus und hält einen Nato-Beitritt des Landes und eine Rückgabe der 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim für unrealistisch.

"In den kommenden Tagen dürften die diplomatischen Entwicklungen zwar im Fokus bleiben, für den Devisenmarkt dürfte aber wohl das Ende der Woche anstehende Zentralbanktreffen in Jackson Hole wichtiger werden", schreibt Pfister.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86210 (0,86220) britische Pfund, 172,27 (171,81) japanische Yen und 0,9423 (0,9418) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 3.337 Dollar. Das war ein Dollar mehr als am Freitag./jsl/he