Devisen: Eurokurs fällt unter 1,23 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag unter Druck geraten. Die Gemeinschaftswährung fiel erstmals seit fast zwei Wochen wieder deutlich unter die Marke von 1,23 Dollar. Im New Yorker Handel kostete sie zuletzt 1,2281 Dollar, womit sie sich aber immerhin leicht erholt von ihrem zuvor erreichten Tagestief bei 1,2250 Dollar zeigte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs zuvor auf 1,2309 (Donnerstag: 1,2382) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8124 (0,8076) Euro.

Auslöser der Euro-Verluste war ein auf breiter Front zulegender US-Dollar. Am Markt wurde die Entwicklung mit steigenden Kapitalmarktzinsen in den Vereinigten Staaten begründet, was US-Anlagen lukrativer macht. Die Rendite zehnjähriger amerikanischer Staatsanleihen näherte sich ihrem diesjährigen Höchststand. Fachleute nennen mehrere Gründe für die Entwicklung, darunter im Trend steigende Rohstoffpreise. Diese Entwicklung lässt höherer Inflationsraten erwarten und damit raschere Zinsanhebungen der US-Notenbank./tih/he