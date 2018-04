Devisen: Eurokurs fällt zeitweise unter 1,21 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Donnerstag weiter nachgegeben. Die geldpolitischen Beschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB) stützten die Gemeinschaftswährung nur kurzzeitig. Nach dem tiefsten Stand seit über drei Monaten bei 1,2098 US-Dollar kostete sie im New Yorker Handel zuletzt 1,2104 Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs davor auf 1,2168 (Mittwoch: 1,2185) Dollar festgesetzt; der Dollar kostete damit 0,8218 (0,8207) Euro.

Anzeige, Capital at risk Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 300 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 30.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt Bonus sichern. Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 30.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt Bonus sichern. Jetzt informieren

Die Währungshüter hatten klargemacht, dass sie ihre Geldpolitik erst einmal nicht verändern und die Leitzinsen weiter auf einem Rekordtief halten. EZB-Präsident Mario Draghi dämpfte zwar die Sorgen vor einer Konjunkturflaute in der Eurozone , räumte aber einen überraschend starken Rückgang einiger Stimmungsindikatoren ein./gl/he