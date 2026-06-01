DAX24.684 -0,8%Est506.210 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1400 +2,2%Nas25.587 -2,2%Bitcoin55.116 +0,1%Euro1,1360 -0,2%Öl75,96 -1,4%Gold4.082 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Micron Technology 869020 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Techsektor bleint im Anlegerfokus: DAX schwächer -- Asiens Börsen stabilisieren sich -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung mit Milliarden-Rückkauf -- Cerebras, DHL, 1&1, United Internet im Fokus
Top News
Jetzt entdecken: Das finanzen.net Kryptodepot mit exklusiven Handelsideen und Markt-Updates von Investor-Guard Thomas Jansen. Jetzt entdecken: Das finanzen.net Kryptodepot mit exklusiven Handelsideen und Markt-Updates von Investor-Guard Thomas Jansen.
Cerebras-Aktie bricht nach erstem Quartalsbericht ein: Was Anleger über den Kursrückgang wissen müssen Cerebras-Aktie bricht nach erstem Quartalsbericht ein: Was Anleger über den Kursrückgang wissen müssen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Devisen: Eurokurs fällt zum US-Dollar auf tiefsten Stand seit einem Jahr

24.06.26 09:18 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch seine Kursverluste der vergangenen Handelstage fortgesetzt und den tiefsten Stand seit einem Jahr erreicht. Erneut hat eine allgemeine Dollar-Stärke belastet. Am Morgen erreichte die Gemeinschaftswährung bei 1,1355 Dollar den niedrigsten Kurs seit Juni 2025. Im Vergleich zu den beiden vorherigen Handelstagen ging es mit dem Euro aber nur noch leicht nach unten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1392 Dollar festgesetzt.

Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen erklärten den starken Dollar mit den Zinserwartungen, die sich zuletzt zugunsten der US-Währung entwickelt hätten. Hintergrund sind jüngste Aussagen der US-Notenbank Fed. Unter anderem hatte der neue Fed-Chef Kevin Warsh nach seiner ersten Zinssitzung die Bedeutung der Preisstabilität hervorgehoben und damit die Spekulation auf steigende US-Zinsen im weiteren Verlauf des Jahres verstärkt, was dem Dollar Auftrieb verlieh.

Im weiteren Handelsverlauf dürften Konjunkturdaten stärker in den Fokus am Devisenmarkt rücken. Auf dem Programm steht das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland. Am Markt wird erwartet, dass sich die Stimmung in den deutschen Unternehmen im Juni etwas verbessert hat./jkr/stk