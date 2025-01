Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,0404 US-Dollar

Ethereum News: Trump kauft ETH - was plant die USA?

Heute im Fokus

Teslas werden in Kanada deutlich teurer. Türkischer Leitzins sinkt. Samsung mit neuem Modell. Brenntag ernennt Thomas Reisten zum neuen Finanzvorstand. Samsung überrascht mit dünnerem Smartphone-Modell. BVB auf Trainersuche: Niko Kovac und Roger Schmidt als Favoriten gehandelt. Fraport: Neuer Abfertiger in Frankfurt mit Problemen. "America First" trifft Globalisierung: Trump live beim Weltwirtschaftsforum.