Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,0808 US-Dollar

Pepe Coin crasht, während Trader in Meme-Coin SONIK investieren - 50x Potenzial?

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Heute im Fokus

PNE tauscht Finanzvorstand aus. Shell will sich offenbar von Tochtergesellschaft Shell Energy Retail trennen. GLOBALFOUNDRIES kritisiert Staatshilfe für TSMC-Fabrik in Dresden. JPMorgan hält an "Overweight"-Rating für CTS Eventim fest. NASA und SpaceX verschieben Raummission - Diskriminierungsvorwürfe gegen SpaceX. Analyst sieht SÜSS MicroTec als KI-Profiteur.