Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,0860 US-Dollar

EUR/USD: US-Inflationsdaten stehen an

Bitcoin-Halving: Wann es so weit ist und wie sich das Ereignis auf den Bitcoinpreis auswirken dürfte

Warum der Euro am Mittwoch unter Druck gerät

Heute im Fokus

Mercedes-Benz verzeichnet in Q1 geringere Absatzzahlen. Eurogruppe prüft offenbar digitalen Euro. Bank of Japan-Chef Ueda: Spekulationen über Zinserhöhung wegen Yen-Schwäche zurückgewiesen. BVB erhofft sich Erfolg in Madrid. Volkswagen verzeichnet im März Absatzrückgang. BMW verkauft im ersten Quartal mehr Autos. AMD-Kooperation mit BlackBerry rund um Robotersysteme.