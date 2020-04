Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,0871 US-Dollar

GO

Heute im Fokus

DAX tiefer -- Wall Street fester -- McDonald's-Geschäft bricht ein - Prognose 2020 zurückgezogen -- Vorläufige Pinterest-Zahlen euphorisieren Anleger -- Tesla, TUI, Deutsche Post, Vonovia im Fokus

Daimler schreibt trotz Absatzeinbruch operativ schwarze Zahlen in Q1. Sammelklage gegen Zoom wegen Sicherheitslücken. Knorr-Bremse schickt Mitarbeiter in Kurzarbeit. Tausende BMW-Produktionsmitarbeiter in USA werden ohne Bezüge beurlaubt. Frühjahrsgutachten sieht schwere Rezession.