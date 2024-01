Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,0882 US-Dollar

Kryptokurse am Dienstagmittag

iShares Bitcoin Trust und Co.: Erste Handelstage werden für Bitcoin-Spot-ETFs zum vollen Erfolg

Experten geben vielversprechende Prognosen: So hoch könnte es für den Bitcoin 2024 gehen

Heute im Fokus

Rio Tinto erreichte 2023 Jahresziele bei Rohstoffproduktion. ABB sieht begrenzte Auswirkungen durch Konflikt im Roten Meer. Ford will E-Auto in Köln ab Juni serienmäßig produzieren. Bechtle erweitert Vorstand und holt Ex-GRENKE-Chefin Leminsky. Positive Nachrichten zu MorphoSys-Krebsmittel Pelabresib erwartet. Protestgruppe wollte offenbar Handel an Londoner Börse stören.